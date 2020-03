“Vamos ver o que tem dentro do pacote”, diz o rapaz, com a mulher rindo ao fundo. Ele retira o cigarro, que está dentro de um papel grampeado no qual está escrito “Para meu ídolo: PL. Just wanna say high (só quero dizer “alto”, em português)”, e o coloca na boca.

A polícia apura se, de fato, trata-se de um cigarro de maconha e, além disso, se a entrega foi isolada ou se havia uma rotina. Os envolvidos já foram identificados e vão prestar depoimento na delegacia na próxima semana.

Fonte: Extra.