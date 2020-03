De acordo com o Hospital das Clínicas, Goodrich chefiava o Serviço de Neurocirurgia Plástica do Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque.

“Com imensa tristeza, comunico a morte do Prof. James T. Goodrich, ocorrida nesta madrugada em Nova Iorque, em decorrência de complicações pulmonares do Covid-19. Uma perda imensa e irreparável para todos que o conheceram e que tiveram o privilégio de trabalhar e conviver com ele.