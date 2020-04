Nascidos em janeiro e fevereiro que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no seu mês de nascimento podem resgatar o dinheiro a partir desta quarta-feira (1º). Mais de 530 mil trabalhadores receberão, ao todo, mais de R$ 896,4 milhões. Em virtude da pandemia, a Caixa resolveu permitir que, quem tinha optado por receber na boca do caixa, por exemplo, pode mudar a alternativa no aplicativo da caixa “App FGTS” , para receber crédito direto em conta, em qualquer banco.

O dinheiro será disponibilizado na data escolhida no momento da adesão: hoje (1º) ou dia 13 de abril, tendo em vista que dia 10 de abril não é dia útil. Serão disponibilizados R$ 367,5 milhões a 243,9 mil trabalhadores hoje e R$ 528,9 milhões a 286,2 mil trabalhadores no dia 13. Quem receber no dia 13 terá direito a juros e atualização monetária.

O trabalhador receberá o dinheiro pelo canal que escolheu no momento da adesão, que pode ser os canais de pagamento da Caixa (terminais de autoatendimento ou casas lotéricas) ou a conta de outra instituição financeira.

Segundo a Caixa, 76% optaram pelo crédito em conta bancária. No entanto, quem escolheu receber por outros canais da Caixa, mas mudou de ideia, especialmente por causa do coronavírus, ainda pode mudar a forma de pagamento no aplicativo da caixa “App FGTS” e cadastrar uma conta de qualquer banco, até o dia 23 de junho. O crédito na conta indicada será feito em até 5 dias úteis após esse cadastramento.

Ao escolher o saque-aniversário, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo das suas contas do FGTS todo ano. A migração para a modalidade é opcional e deve ser informada à Caixa Econômica Federal.

O prazo para aderir ao saque-aniversário e ter acesso a parte do saldo depositado nas contas ainda em 2020 termina sempre no último dia útil do mês de nascimento do trabalhador. Quem ainda não optou pelo saque-aniversário pode informar a escolha à Caixa, mas só vai começar a receber as parcelas todo ano a partir de 2021.

Já o prazo para sacar o dinheiro do saque-aniversário segue o calendário a seguir. Segundo a Caixa, se a retirada não for feita dentro do prazo, o valor da parcela volta para o fundo.

Calendário especial do saque-aniversário em 2020 Mês de aniversário Mês de saque Janeiro Abril a Junho de 2020 Fevereiro Abril a Junho de 2020 Março Maio a Julho de 2020 Abril Maio a Julho de 2020 Maio Junho a Agosto de 2020 Junho Junho a Agosto de 2020 Julho Julho a Setembro de 2020 Agosto Agosto a Outubro de 2020 Setembro Setembro a Novembro de 2020 Outubro Outubro a Dezembro de 2020 Novembro Novembro a Janeiro de 2021 Dezembro Dezembro a Fevereiro de 2021

Como funciona o saque-aniversário

Ao escolher o saque-aniversário, a pessoa perde a possibilidade de saque do valor integral dos depósitos, se for demitida. O que permanece igual é o acesso à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado pelo empregador em caso de desligamento sem justa causa, além da possibilidade de saque para compra da casa própria, aposentadoria ou doença grave.

A partir de 2021, todos os anos o saque-aniversário ficará disponível por três meses, a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Por exemplo, quem nasceu em 20 de março poderá sacar de 1º de março até o último dia útil de maio.