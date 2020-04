No fim da noite de terça-feira (31), foi confirmada a segunda morte no Rio Grande do Norte, de um jovem de 23 anos. Ele é a vítima mais jovem do coronavírus no Brasil até o momento. Com isso, chega a 203 o número de mortos pela Covid-19 no país. São Paulo registra 136 mortes e o Rio de Janeiro tem 23 casos fatais da doença.

O Ministério da Saúde atualizou seus números nesta terça-feira (31), informando que o Brasil tem 201 mortes e 5.717 casos confirmados de coronavírus.

O avanço da doença está acelerado: foram 25 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos (de 26 de fevereiro a 21 de março). No entanto, os outros 2.000 casos foram confirmados em apenas seis dias (de 21 a 27 de março).

Fonte: Bem Estar