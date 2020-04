Guarda Municipal de Batatais recebe 5 novas viaturas

Chegaram nessa semana as novas viaturas adquiridas para a Guarda Civil Municipal. São veículos novos, padronizados e equipamentos que vão oferecer melhores condições de trabalho para a corporação, tratando-se de uma conquista histórica. É o maior investimento viabilizado de uma só vez para a Guarda Municipal do município.

Somente nessa etapa são R$ 620.700,00 aplicados na compra de 3 carros Renault Duster expression – 1.6, um Fiat Toro, diesel 4×4 e uma Van Renault/Master, Minibus. Todos os veículos são completos, com Kit adaptação para Guarda Municipal, sistema de sinalizadores, guarda presos, entre outros itens. No caso da Van, existe ainda o compartimento de atendimento ao cidadão, inversor de energia/bateria e toldo de proteção solar/chuva.

O recurso, que foi liberado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, foi destinado via emenda parlamentar em 2018, por meio do Deputado Federal Baleia Rossi, atendendo ao pedido do Prefeito José Luis Romagnoli e do Vice-prefeito Sebastião Oswaldo Mazzaron Filho. É uma verba específica do Governo Federal destinada a Segurança Pública.

A Prefeitura, com o trabalho da Guarda, por meio do Comandante José Donizete Bocardo Júnior e do Chefe de Seção Leandro César de Paula Cintra trabalharam incansavelmente para que todos os trâmites fossem finalizados, vencendo uma série de etapas burocráticas até a liberação da compra. Ainda serão adquiridas motos na próxima etapa do processo, ressaltando que o município teve que aplicar uma contrapartida de R$ 50 mil.

Para o Comandante Bocardo é um momento de grande satisfação, pois a Guarda Municipal amplia seu poder de atuação, com equipamentos e veículos novos. “Agradecemos a Administração, o Governo do Bem, e a todos que nos ajudaram a viabilizar essa grande conquista. O trabalho diário de proteção dos próprios municipais e de auxílio nas forças de segurança para a população ganha e muito com essa modernização”, frisou.

Fonte: Prefeitura Municipal de Batatais