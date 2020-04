“O número de exames hoje que estão represados são de 16 mil exames. Desses, 201 são óbitos que já ocorreram”, afirmou Germann.

“O laboratório central do Adolfo Lutz tem uma capacidade de 1200 exames por dia. Nas duas últimas semanas, tivemos um problema com insumos e agora foi automatizado para dar vazão e melhorar o processo. Esses exames serão processados no dia de hoje e manhã estarão determinados em uma força-tarefa com as unidades do interior do estado”, explicou o secretário.