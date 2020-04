Jay Benedict, ator de ‘Aliens’ e ‘Batman’, morre aos 68 anos de COVID-19

Jay Benedict, ator conhecido por participar de diversas grandes produções de Hollywood, como ‘Aliens: O Resgate’ (1986) e ‘Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge’ (2012), morreu neste final de semana em decorrência a complicações do novo coronavírus aos 68 anos. Seus empresários anunciaram o falecimento do ator, que tinha também uma sólida carreira no teatro, em um comunicado à imprensa britânica.

“É com produnda tristeza que anunciamos a morte de Jay no dia 4 de abril por conta de complicações decorrentes de uma infecção de COVID-19.”

O ator deixou a mulher Phoebe Scholfied, com quem tinha sociedade em uma empresa que ajudava na pós-produção de diversos programas de sucesso no Reino Unido, incluindo ‘Downton Abbey’ e ‘Call The Midwife’, e deixou seus filhos Leopold e Freddie – Benedict tinha mais uma filha de relacionamento anterior.

Benedict nasceu na Califórnia, mas ainda na infância se mudou para a Europa com a família. É conhecido pelos fãs da cultura pop pelo papel de Russ Jordan, um dos tripulantes da nave espacial em expedição no clássico ‘Aliens: O Resgate’, em que contracenou com Sigourney Weaver e Bill Paxton.

Também apareceu em ‘Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge’, última parte da trilogia estrelada por Christian Bale. Outro papel de destaque, entre mais de 120 créditos no cinema e na TV, foi o do militar na série ‘Foyle’s War’.

Fonte: monet

Foto: WireImag