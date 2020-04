João Rock mantém mesmo Line-Up mara edição em 12 Setembro de 2020

O Festival João Rock, transferido para o dia 12 de setembro em Ribeirão Preto, confirmou o line-up dos seus três palcos.

No Palco João Rock, dos artistas anunciados, apenas Nando Reis não estará por conta de incompatibilidade de agenda. Uma nova atração confirmada é o cantor e compositor Arnaldo Antunes, que pela primeira vez se apresenta no Festival. O Palco ainda recebe Nação Zumbi, CPM22 e convidados (Pitty, Paulo Miklos e Koala), Djonga, Humberto Gessinger, Natiruts, Titãs, Baiana System e Criolo, que formará um trio com Emicida e a cantora Céu.

A homenagem ao Rio de Janeiro também está mantida e é tema do Palco Brasil com a presença de Gabriel, o Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho, Planet Hemp e Erasmo Carlos.

Já o Palco Fortalecendo a Cena ganhou mais uma atração: o rapper Coruja BC1. O espaço ainda traz o casal rapper Cynthia Luz e Froid, Poesia Acústica, Lagum, Matuê e MC Rashid, recebendo Drik Barbosa e Lellê.



Ingressos

As vendas continuam através do site joaorock.com.br para os setores Pista, Pista Premium, Camarote Colorado e Camarote João Rock.

Pista

R$ 130,00 estudante

R$ 140,00 Solidário*

R$ 260,00 inteira

Camarote JR

R$ 280,00 estudante

R$ 310,00 Solidário*

R$ 560,00 inteira

Pista Premium

R$ 320,00 estudante

R$ 340,00 Solidário*

R$ 640,00 inteira

Camarote Colorado

R$ 590,00 (preço único)

*ingresso solidário válido para doação de 1 kg de alimento não perecível – entregue no evento.

Os ingressos já vendidos para o Festival serão válidos para a nova data. No entanto, quem não puder comparecer no dia 22 de setembro e preferir o ressarcimento, a organização garantirá a devolução de 100% do valor do ingresso. A política de devolução será anunciada em breve pelos canais oficiais do evento.

Fonte: Phábrica de Ideias – Assessoria de Imprensa