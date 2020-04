No ano, o indicador acumula alta de 0,53% e, nos últimos 12 meses, 3,30% – bem abaixo do centro da meta para o ano, que é de 4%.

Em virtude da pandemia de coronavírus, o IBGE suspendeu, no dia 18 de março, a coleta presencial de preços. Desde então, os preços passaram a ser coletados por outros meios, como pesquisas em sites de internet, por telefone ou e-mail.

“Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 3 a 30 de março de 2020 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de janeiro a 2 de março de 2020 (base)”, informou o IBGE.

O que mais caiu e o que subiu

Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, três tiveram deflação em março.

O grupo alimentação e bebidas apresentou a maior variação, 1,13%, e o maior impacto, 0,22 ponto percentual (p.p.) no mês, mostrando aceleração em relação ao resultado de fevereiro (0,11%). Os destaques foram o ovo de galinha (4,67%), a batata-inglesa (8,16%), o tomate (15,74%), a cebola (20,31%) e a cenoura (20,39%). Já o preço das carnes (-0,30%), caiu pelo erceiro mês consecutivo, embora o recuo tenha sido menos intenso do que o registrado no mês anterior (-3,53%).

Outros cinco grupos também registraram alta, com destaque para educação (0,59%) e habitação (0,13%).

No lado das quedas, embora a menor variação tenha sido a dos artigos de residência (-1,08%), a maior contribuição negativa no índice do mês (-0,18 p.p.) veio dos transportes (-0,90%), com mais um recuo nos preços das passagens aéreas (-16,75%) e dos combustíveis (-1,88%). Todos os combustíveis caíram em março: etanol (-2,82%), óleo diesel (-2,55%), gasolina (-1,75%) e gás veicular (-0,78%).

Meta de inflação e perspectivas

Para 2020, os economistas das instituições financeiras projetam uma inflação de 2,72%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central. Neste ano, o centro da meta é de 4%, um pouco menor que em 2019. A meta terá sido cumprida se o índice oscilar de 2,5% a 5,5%.

A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros (Selic), atualmente em 3,75% ao ano.