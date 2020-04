A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (7) as formas de cadastramento disponíveis para os trabalhadores informais pedirem o auxílio emergencial de R$ 600.

1. O trabalhador deve acessar a página inicial do site da Caixa ( https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio ):

Aqueles que já recebem o Bolsa Família ou que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) não precisam se inscrever pelo aplicativo ou site. O pagamento será feito automaticamente . ( Clique aqui para ver como saber se você está no Cadastro Único).

O aplicativo e o site devem ser usados pelos trabalhadores que forem Microempreendedores Individuais (MEIs), trabalhadores informais sem registro e contribuintes individuais do INSS.

Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, apenas para as pessoas que não tenham acesso à internet, será possível também fazer o registro em agências da Caixa ou lotéricas. O cadastro presencial será uma exceção, apenas em último caso.

4. Em seguida, é necessário preencher o número do celular para receber um código de verificação por SMS:

5. Assim que chegar por SMS, o código de verificação deve ser colocado no campo “código recebido”:

6. O trabalhador deve então informar a renda, o ramo de atividade (as opções são Agricultura e Pecuária, Extrativismo/Pesca, Comércio, Produção de Mercadorias, Prestação de serviços, Trabalho Doméstico, Outros), estado e cidade. :

7. O trabalhador deve informar em seguida os dados dos integrantes da família que moram com ele:

11. Na tela final, vem o aviso de que o pedido do auxílio emergencial está em análise:

