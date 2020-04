Creches Municipais disponibilizam roteiros educativos para as famílias

Numa iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, as creches municipais iniciaram a disponibilização de roteiros diários com atividades a serem realizadas pelas famílias com as crianças em casa, neste período de suspensão das aulas.

Os roteiros abrangem os diferentes campos de experiência do Currículo, incorporando vídeos, música, brincadeiras, contação de histórias, desafios e outras atividades lúdicas. São abordados ainda questões como desfralde, alimentação e estimulação, que são extremamente importantes ao desenvolvimento infantil.



A comunicação entre as creches e as famílias neste momento tem sido realizadas por meio das páginas do Facebook das unidades e em grupos de WhatsApp das educadoras de creche.

O Secretário de Educação Victor Hugo Junqueira afirmou que há um grande esforço e dedicação dos profissionais da rede em criar estratégias e ações que promovam o desenvolvimento das crianças, neste período, no qual as atividades estão suspensas e todos devem permanecer em casa.

Fonte: Prefeitura Municipal de Batatais