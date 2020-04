Alunos da Rede Municipal recebem as atividades escolares em casa

Durante essa semana os 3800 alunos da Rede Municipal de Ensino começaram a receber os materiais em casa para a realização das atividades escolares. Com a suspensão das aulas, por tempo indeterminado, devido à pandemia do novo Coronavírus as escolas municipais disponibilizaram livros, materiais e roteiros de estudos para serem realizados diariamente pelos alunos, com apoio das famílias.

Segundo o Secretário Municipal de Educação, Victor Hugo Junqueira, a ausência das aulas regulares traz impactos negativos na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos. “A escola ainda é o espaço mais avançado na sociedade para a transmissão e construção do conhecimento. Por isso, o envio das atividades é uma forma de amenizar esse impacto e proporcionar aos estudantes rotinas diárias de estudo”, afirmou.



Os roteiros de estudos foram preparados por todos os professores, considerando a etapa escolar e as diferentes áreas do Currículo. Os materiais estão sendo entregues nas casas dos alunos pelos agentes comunitários de saúde e pelos motoristas da Secretaria de Educação. Além disso, algumas famílias foram chamadas para retirar os materiais nas escolas em horários diferentes para evitar aglomerações.



O Secretário de Educação afirmou ainda que este é um processo novo, que será preciso muito diálogo e cooperação entre as famílias e as escolas, para apoiar o desenvolvimento dos alunos. “É importante respeitar as orientações diárias dos roteiros para que o estudo seja significativo e prazeroso para todos”. Cada escola criou as formas de comunicação com as famílias para orientar e acompanhar o trabalho nas próximas semanas. Se o período de isolamento for estendido, haverá mais uma entrega de matéria para os alunos.

Fonte: Prefeitura Municipal de Batatais