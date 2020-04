O presidente da ACE Ennio César Fantacini, se reuniu nesta quinta-feira, dia 16/04/2020, com o senhor prefeito municipal José Luis Romagnoli, para discutir a flexibilização do comércio de nossa cidade.

Foi acordado que será permitido a abertura do comércio em geral a partir da próxima quinta-feira, dia 23/04, seguindo todas as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.

Havendo alguma situação adversa ao que estamos vivendo no momento, ou caso tenha alguma obrigatoriedade do governo federal ou estadual que impeça a abertura, todos serão obrigados a cumprir e respeitar as novas regras.