Do total arrecadado com o Dpvat, 45% deve ser destinado para o Ministério da Saúde, para custear o atendimento hospitalar de vítimas; 5% para programas de prevenção de acidentes; e o restante, para indenizações.

Ao editar o texto, o governo federal disse que a MP tinha “o potencial de evitar fraudes no Dpvat, bem como amenizar ou extinguir os elevados custos de supervisão e de regulação do Dpvat por parte do setor público”.

O texto também foi questionado no Supremo Tribunal Federal pelo partido Rede Sustentabilidade. Em dezembro do ano passado, a Corte suspendeu a medida provisória. Com a suspensão, a cobrança do DPVAT prosseguiu em 2020.

Indenizações

De acordo com a Seguradora Líder, gestora do Dpvat, no primeiro semestre de 2019 foram pagas:

18.841 indenizações por morte;

103.068 indenizações por invalidez permanente;

33.123 indenizações para despesas médicas.

Em 2018, foram arrecadados R$ 4,6 bilhões com o seguro obrigatório Dpvat. Do valor arrecadado:

45% foram usados no financiamento do SUS: R$ 2,1 bilhões;

5% foram usados pelo Denatran para financiamento de programas de educação no trânsito: R$ 233,5 milhões;

50% foram usados para pagamentos de prêmios do DPVAT: R$ 2,3 bilhões.