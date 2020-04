Depois da Santos Dumont, Rua Sete de Setembro está sendo recapeada pela Administração Municipal

Estão em andamento mais etapas do Projeto de Recapeamento das ruas da cidade. No final da semana passada foi realizado o trabalho na Rua Santos Dumont e, nessa segunda-feira, 20 de abril, a empresa responsável pela execução dos serviços está na Rua Sete de Setembro promovendo a completa revitalização da via.

Os investimentos em obras de recapeamento integram as conquistas viabilizadas pela atual administração, que foram anunciadas no começo do ano pelo Prefeito José Luis Romagnoli. Nessa fase, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos ainda receberão o recapeamento as ruas: Major Antônio Cândido (trecho) e Leandro Cavalcante (trecho), sendo um investimento de R$ 255.794,71.

Fonte: Prefeitura Municipal de Batatais