Até as 8h de terça-feira, já haviam sido pagos R$ 16,3 bilhões para 24,2 milhões de brasileiros. Entre os que já receberam a primeira parcela do benefício, estão 9,3 milhões de inscritos Cadastro Único que não recebem Bolsa Família; 5,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família; e 9,1 milhões de cadastrados via aplicativo e site.

A partir de quinta-feira (23), a Caixa começa a pagar a segunda parcela do benefício para os trabalhadores que estão no Cadastro Único e não recebem Bolsa Família e para os que se inscreveram por meio do site e do aplicativo do Auxílio Emergencial. Já quem recebe o Bolsa Família segue o calendário normal de pagamento do benefício, e vai receber a segunda parcela nos últimos dez dias úteis de maio.

São três calendários de pagamento diferentes:

um para quem se inscreveu para receber o Auxílio Emergencial através do aplicativo ou do site do programa; um segundo para os beneficiários que recebem o Bolsa Família; e um terceiro para os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e mulheres chefes de família.