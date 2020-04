CARLA ZAMBELLI QUESTIONA MENSAGENS DIVULGADAS POR MORO: ‘CALCULADAS PARA ME EXPOR?’

A deputada federal Carla Zambelli (PSL) questionou as intenções do ex-ministro da Justiça Sergio Moro ao divulgar uma troca de mensagens entre os dois como prova de que ele não condicionou a mudança no comando da Polícia Federal a uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Em carta aberta, a parlamentar revelou “decepção e mágoa” e reiterou apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

“Ex-ministro, a resposta que o senhor deu e o print foram friamente calculados para me expor depois?”, indagou Zambelli, que levantou a hipótese de Moro estar tentando imputar “injustamente um crime” a ela.

A deputada ainda afirmou que “não se vazam conversas privativas, principalmente quando há laços entre estas pessoas”. Moro foi padrinho do casamento de Zambelli com o coronel Aginaldo de Oliveira. Na ocasião, Moro chegou a discursar e chamou a parlamentar de “guerreira”.

Nesta sexta (24) Moro expôs ao Jornal Nacional conversas com Zambelli, nas quais rejeita usar uma possível indicação ao STF como contrapartida para permitir a mudança no comando da PF.