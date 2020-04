Obras de Contenção de Enchentes estão em andamento na Avenida Dr. Oswaldo Scatena

A Administração Municipal está trabalhando nas obras de Contenção de Enchentes na Avenida Dr. Oswaldo Scatena. Nesse momento está sendo executada a etapa final da aberta do canal, entre as pontes implantadas no cruzamento com a Rua dos Expedicionários até o retorno em frente ao Mercado Municipal.

Ao todo estão sendo executados na obra, 101 metros de canal a céu aberto e 56 metros de canal fechado, para as pontes. Os gradis de proteção, de 90 centímetros de altura, são colocados após a conclusão de cada etapa de implantação do canal.