Prefeitura Municipal segue com as obras no Novo Distrito Industrial Rudolf Kamensek

Estão em andamento as obras para o asfaltamento de mais ruas do Distrito Industrial Rudolf Kamensek. Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, como parte dessa segunda etapa de melhorias, foi feita a demarcação topográfica e posterior limpeza, raspagem e regularização das ruas para recebimento de solo brita e capa asfáltica. Já foram realizados também os serviços de execução de guia/sarjeta e calçamento do passeio público com rampas de acessibilidade.