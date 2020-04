Uma bebê de 8 meses morreu eletrocutada após uma pipa enroscar na fiação elétrica da rua e causar o rompimento de um cabo de alta tensão, no Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, nesse domingo (26). Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ana Elisa Romero estava com a mãe e a avó na frente de casa enquanto crianças soltavam pipa na rua.

Após o brinquedo enroscar na fiação, as crianças tentaram puxá-la, mas acabou causando curto circuito e um dos fios se rompeu e caiu encima das pessoas que estavam reunidas na calçada da casa. A bebê morreu ainda no local do acidente.

Equipe dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e encaminharam outras vítimas para atendimento médico. Já o corpo da bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).