56 lotes são vendidos no Novo Distrito Industrial de Batatais

Como parte do processo de venda de lotes no Distrito Industrial Rudolf Kamensek, a Prefeitura de Batatais, depois de promover a abertura dos envelopes com a documentação de habilitação das empresas participantes, no dia 9 de março, julgar os recursos e realizar, no dia 16 de abril, a abertura das propostas, promoveu nessa semana, especificamente no dia 23, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Batatais, a classificação das propostas apresentadas.