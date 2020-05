Instalada tenda para pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial em Batatais

Numa ação organizada pelo Comitê Técnico do Covid-19 e pelo próprio Prefeito José Luis Romagnoli, foi instalada nessa terça-feira, 5 de maio, em frente a Caixa Econômica Federal, na Rua Coronel Joaquim Rosa, uma tenda, com cadeiras e seguranças buscando oferecer um atendimento melhor a comunidade que está se dirigindo a agência para receber o auxílio emergencial.



Com isso as pessoas recebem senhas e aguardam agora sentadas, com máscaras, com uma distância mínima uma das outras.

Fonte: Prefeitura Municipal de Batatais