O número de mortes na cidade de São Paulo disparou desde o início da pandemia do coronavírus até o dia 25 de abril, e está 28% acima da média histórica, segundo análise exclusiva feita para o G1 pelo epidemiologista Paulo Lotufo, da USP, com base em dados capturados do Portal da Transparência do Registro Civil pelo engenheiro de software Marcelo Oliveira.