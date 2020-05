A expectativa do mercado é que a taxa básica de juros tenha nova redução em meados de junho, passando para 2,75% ao ano, patamar no qual fecharia o ano de 2020.

Cenário econômico

A decisão do Copom será tomada em um momento de forte queda do nível de atividade da economia mundial em razão da pandemia do novo coronavírus, o que tem reduzido os índices de inflação.

Diante desse cenário, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a pandemia vai levar a economia mundial a registrar queda de 3% neste ano, o pior desempenho desde a crise de 1929.

Para o Brasil, as previsões do FMI e do Banco Mundial são de retração econômica superior a 5% neste ano. Os economistas do mercado financeiro estimam queda de 3,7%.

Com a forte queda da atividade econômica, os preços têm caído. Em março, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice que mede a inflação oficial, somou 0,07%, menor taxa para o mês desde 1995.

O mercado financeiro prevê que o IPCA ficará em 1,97% neste ano, isto é, abaixo do piso de 2,5% previsto pelo sistema de metas.

Pela regra vigente, o IPCA pode oscilar de 2,5% a 5,5% sem que a meta seja formalmente descumprida. Quando a meta não é cumprida, o BC tem de escrever uma carta pública explicando as razões.

A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic).

Aplicações renderão menos

A eventual redução da Selic também afetará aplicações financeiras como a caderneta de poupança e os investimentos em renda fixa. No caso da poupança, a regra atual de remuneração prevê que os rendimentos estão atrelados aos juros básicos sempre que a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano.

Nesse cenário, a correção anual das cadernetas fica limitada a um percentual equivalente a 70% da Selic, mais a Taxa Referencial, calculada pelo Banco Central. A norma vale apenas para depósitos feitos a partir de 4 de maio de 2012.

Se o juro básico da economia recuar para 2,75% ao ano, a correção da poupança seria de 70% desse valor – o equivalente a 1,925% ao ano, mais a Taxa Referencial.

Impacto nos juros bancários

Ao mesmo tempo em que a queda dos juros básicos da economia diminui a rentabilidade das aplicações financeiras, a redução pode não significar juros menores para os clientes bancários, afirma Miguel José Ribeiro, diretor-executivo da Anefac.

“Em um ambiente desses que tem empresas quebrando, ou que vão quebrar, renegociando dívidas, com a economia parada e com pessoas perdendo emprego e renda, o que os bancos fazem? São restritivos no crédito e aumentam a taxa de juros. Com a inadimplência crescendo e tendendo a piorar, não acredito em redução de juros bancários”, disse.

Ele avaliou que os bancos estão apenas defendendo seu dinheiro em um cenário de risco maior de crédito.

Para o diretor da Anefac, uma forma de irrigar a economia com mais recursos e atenuar o impacto da crise é permitir que o Banco Central atue diretamente comprando ativos, como empréstimos e títulos de empresas, como está fazendo o Federal Reserve (o BC norte-americano) neste momento de crise.

Para poder fazer isso, porém, o BC brasileiro ainda tem de ser autorizado pelo Congresso Nacional – que está analisando essa regra dentro da PEC do orçamento de guerra.