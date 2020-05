De acordo com entidade, além da paralisação das lojas por conta das regras de isolamento, os bancos não estão repassando o dinheiro para crédito, apesar da liberação do Banco Central (BC) .

As concessionárias de veículos do Brasil empregam atualmente 315 mil colaboradores. “Precisamos de previsibilidade, não temos um cenário, um norte”, argumenta Alarico.

O último decreto federal sobre serviços essenciais na pandemia incluiu a comercialização de veículos na lista, porém, cabe a estados e municípios definirem suas regras de isolamento, como decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF).

Com os sistemas de saúde sobrecarregados, alguns estados determinaram um afastamento social mais drástico: o chamado lockdown.

Além de pedir a reabertura dos negócios, a Fenabrave trabalha junto com as montadoras de veículos para a liberação de R$ 40 bilhões em empréstimos para que o setor automotivo passe pela crise. “Precisamos de capital de giro para que o empresário possa trabalhar. Queremos esse dinheiro ao custo de mercado”, afirmou Alarico.

No mês passado, as montadoras também afirmaram o dinheiro não estava chegando ao consumidor, apesar de os bancos estarem “sentados na liquidez”.

Entre outras reivindicações, os concessionários também estão pedindo aos governos o adiamento de pagamento de impostos por 120 dias e negociando com as montadoras maiores prazos para a quitação de veículos e peças.

Regredindo 28 anos

No acumulado do ano, o setor de veículos registra queda de 27% nas vendas, ao comparar com o mesmo período de 2019, quando 839.417 veículos foram emplacados. Entre janeiro e abril de 2020, o setor atingiu 613.793 unidades, voltando ao patamar de 1992.

O tombo maior foi em abril, quando 55.732 automóveis, comerciais leves (picapes e furgões), ônibus e caminhões foram registrados, contra 231.922 em abril de 2019. Isso representa queda de 76% e fez o mercado regredir a números 22 anos atrás.

Vendas de veículos no Brasil segundo a Fenabrave — Foto: G1

De acordo com a Fenabrave, mesmo com o fechamento dos Detrans (Departamentos Estaduais de Trânsito), o que impede a colocação das placas em muitos lugares do Brasil, os dados correspondem ao total de vendas no período.

“Ele é 100% real (o número de emplacamentos). São veículos faturados, independentemente de estarem com o porte ou não da placa. A partir do instante que ele tem a nota fiscal emitida, ele já sai para o sistema do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) nacional automaticamente”, afirmou Alarico.

O G1 entrou em contato com do Denatran e o Detran-SP para esclarecer a relação entre emplacamentos e vendas, mas os órgãos ainda não se pronunciaram.

Desde março, o prazo para o emplacamento de veículos, que antes era de até um mês, foi suspenso por tempo indeterminado em todo o país. Com a decisão, os motoristas que compram veículos novos podem rodar apenas com a nota fiscal.

Concessionários pedem reabertura

De acordo com a Fenabrave, entre 35% a 40% das concessionárias do país estão em funcionamento parcial, operando no regime de dias alternados — um dia aberto e outro fechado. No caso das assistências técnicas, autorizadas desde o início da pandemia, o número chega a 100% das lojas em funcionamento.

Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já autorizaram a reabertura das concessionárias locais, afirma a Fenabrave.

Para a entidade, o retorno no estado de São Paulo seria crucial para o setor. Com uma representatividade média de 26% das vendas em tempos pré-pandemia, SP teve em abril apenas 0,9% do número total de emplacamentos do país, disse a Fenabrave.

“Vamos perder de 30% a 40% nas vendas no ano, isso se considerarmos uma volta ( de todas as concessionárias) até dia 15 de maio”, afirmou Alarico.

Se isso não acontecer, a queda frente a 2019 será ainda maior, segundo prevê a federação. “Esse é um momento jamais vivido na história do setor, pior que 2014 e 2015”, relembra Alarico, os anos quando o Brasil teve duas quedas seguidas nas vendas de veículos depois de 10 anos de crescimento.

Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Instituto FSB mostra como deverá ser o consumo no Brasil quando o isolamento acabar. Em perguntas estimuladas, as pessoas responderam sobre a compra de carro no pós-pandemia:

Não pretende comprar em momento algum : 65%

Não pretende comprar antes de 1 ano: 18%

Comprar em até 1 ano: 10%

Comprar em até 6 meses: 2%

Comprar em até 3 meses: 3%

Não souberam ou não responderam: 2%

No total, 2.005 pessoas foram ouvidas em todos os estados do país.

Medidas de segurança

Para retornar as operações, as concessionárias propõem as seguintes medidas de prevenção:

Realizar escala de revezamento, visando reduzir o número de colaboradores, utilizando-se das alternativas previstas na MP 936;

Não manter, nas equipes, pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas;

Controlar acesso ao showroom, evitando aglomeração de pessoas;

Reforço da alternativa de atendimento ao cliente, com agendamento prévio;

Estabelecer controle de condições clínicas e protocolos de atuação/encaminhamento, caso haja manifestação de sintomas por quaisquer colaboradores e/ou seus parentes próximos/de convívio.