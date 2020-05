Em abril, o país embarcou 135.587 toneladas de carne bovina e, com as vendas, gerou divisas na ordem de 577,3 milhões de dólares, 12% maiores que o faturamento obtido um ano antes, informou a Abrafrigo com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Em contrapartida, mercados como Chile, Egito e Emirados Árabes registraram quedas expressivas nas importações de carne bovina do Brasil, com recuos de respectivos 14,3%, 44,1% e 57,8%.

No acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, as exportações do setor atingiram 543.881 toneladas, com receita de US$ 2,4 bilhões, alta de 1% em volume e 19% em faturamento, em comparação com o mesmo período de 2019.