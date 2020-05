Obras de recapeamento chegam a Coronel Joaquim Rosa

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, informa a população que teve início nessa quarta-feira, 13 de maio, mais uma etapa das obras de recapeamento da cidade, dessa vez das ruas: Coronel Joaquim Rosa (Rua do Comércio – nos trechos da Rua Santos Dumont à Rua Major Antônio Cândido e da Rua Afonso Pena à Major José de Andrade) e Ladeira Dr. Mesquita.

As vias estão interditadas para realização dos serviços. Serão 4.375 metros quadrados de recapeamento e nova sinalização, com R$ 273.147,07 de investimento. Os motoristas devem ficar atentos para a sinalização de trânsito no local.

Fonte: Prefeitura Municipal de Batatais