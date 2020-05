A taxa de desemprego aumentou em 12 estados no 1º trimestre e se manteve estável nos demais, na comparação com o quarto trimestre do ano passado, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As maiores taxas foram observadas na Bahia (18,7%), Amapá (17,2%), Alagoas e Roraima (16,5%), enquanto as menores em Santa Catarina (5,7%), Mato Grosso do Sul (7,6%) e Paraná (7,9%). Em São Paulo, ficou em 12,2%, e, no Rio de Janeiro, em 14,5%.

Em 15 unidades da federação, o desemprego superou a média nacional, que subiu para 12,2% no 1º trimestre, atingindo 12,9 milhões de pessoas, conforme já divulgado anteriormente pelo IBGE. Os números mostraram também uma queda recorde na população ocupada no país, que encolheu para um total de 92,2 milhões, o que representa uma queda de 2,5% em relação ao trimestre anterior, ou 2,3 milhões de pessoas a menos.

Já as altas mais acentuadas na taxa de desemprego foram registradas nos estados do Maranhão (3,9 pontos percentuais), Alagoas (2,9 p.p.) e Rio Grande do Norte (2,7 p.p.).

Impactos da pandemia

A população fora da força de trabalho chegou a 67,3 milhões no 1º trimestre, patamar recorde, com alta de 2,8% (mais 1,8 milhão de pessoas) em relação ao trimestre anterior e de 3,1% (mais 2,0 milhões de pessoas) em relação ao mesmo período de 2019. Neste grupo estão as pessoas que não estavam ocupadas, não procuraram trabalhado ou que não estavam disponíveis para trabalhar.

“Todo o primeiro trimestre cresce o pessoal fora da força de trabalho. Há um componente sazonal que é muito importante e está presente na maior parte deste trimestre pesquisado. Tivemos 15 dias de afastamento social [em função da pandemia] e pode ser que tenha sim uma influência da pandemia, mas o trimestre é muito caracterizado por esse movimento sazonal de dispensa dos temporários”, avaliou a analista da pesquisa, Adriana Beringuy.

Veja a taxa de desemprego por estado:

Santa Catarina: 5,7%

Mato Grosso do Sul: 7,6%

Paraná: 7,9%

Rio Grande do Sul: 8,3%

Rondônia: 8,4%

Mato Grosso: 8,5%

Pará: 10,6%

Espírito Santo: 11,1%

Tocantins: 11,2%

Goiás: 11,3%

Minas Gerais: 11,5%

Ceará: 12,1%

Brasil: 12,2%

São Paulo: 12,2%

Acre: 13,5%

Distrito Federal: 13,6%

Piauí: 13,7%

Paraíba: 13,8%

Amazonas: 14,5%

Pernambuco: 14,5%

Rio de Janeiro: 14,5%

Rio Grande do Norte: 15,4%

Sergipe: 15,5%

Maranhão: 16,1%

Roraima: 16,5%

Alagoas: 16,5%

Amapá: 17,2%

Bahia: 18,7%

No Pará e Maranhão, taxa de informalidade passa de 60%

A taxa de informalidade passou de 41% para 39,9% no país no 1º trimestre. Entre as unidades da federação, as maiores taxas foram registradas no Pará (61,4%) e Maranhão (61,2%) e as menores em Santa Catarina (26,6%) e Distrito Federal (29,8%).

Em 11 estados, a informalidade ultrapassou 50% e apenas Distrito Federal e Santa Catarina (27,3%) tiveram taxas de informalidade abaixo de 30%.

“A informalidade teve queda porque houve uma redução das duas populações que a compõem – empregados sem carteira do setor privado e trabalhadores por conta própria – devido às dispensas dos contratados no quarto trimestre. Isso significa que os trabalhadores sem carteira e os que trabalham por conta própria não estão sendo absorvidos pelo mercado formal”, afirmou a analista da pesquisa.

Para o cálculo da taxa de informalidade da população ocupada, ao IBGE considera os empregados no setor privado sem carteira de trabalho assinada, empregados doméstico sem carteira de trabalho assinada, empregadores sem registro no CNPJ, trabalhadores por conta própria sem registro no CNPJ e trabalhadores familiares auxiliares.

Veja outros destaques da pesquisa: