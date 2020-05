Só 5 das 154 cidades com mais de 200 mil habitantes não tiveram mortes confirmadas de coronavírus

A Covid-19 já se espalha por 2.964 das 5.570 cidades brasileiras e matou mais de 14 mil pessoas em pelo menos 1.086 delas. Mas a maior concentração da doença ainda está nos municípios maiores: 73% dos casos e 78% das mortes foram confirmados onde há vivem de 200 mil cidadãos.

Como em todo o Brasil, os números de casos da Covid-19 têm avançado nos municípios que ainda não tiveram mortes – e pode ser ainda maior do que os já registrados, em razão da falta de ampla testagem.

Em Pelotas, cidade da universidade federal que tem feito a maior pesquisa do país sobre prevalência da Covid-19 na população, foram testadas ao todo 2,3 mil pessoas, sendo 1,5 mil em razão do estudo. No momento, os pesquisadores consideram que, para cada caso confirmado, há outros nove de Covid no Rio Grande do Sul.

Mesmo considerando a possível subnotificação de casos, com exceção de Colombo, as cidades retratadas nesta reportagem não registraram até agora enterros acima da média. E os hospitais não estão perto da lotação. Em comum, esses municípios adotaram medidas de distanciamento social. No entanto, ao menos três deles já começaram a relaxar as medidas.

Cidades grandes sem mortes por Covid-19 Cidade Casos até 15/5 Mortes Testes feitos Medidas de distanciamento social Colombo (PR) 28 0 304 Suspendeu aulas e eventos e reduziu horário de funcionamento do comércio Ipatinga (MG) 27 0 924 (PCR) Suspendeu aulas e eventos e reduziu horário de funcionamento do comércio. Semanas depois, permitiu a reabertura de shoppings, mas foi impedida pela Justiça Pelotas (RS) 35 0 2.300 Suspendeu aulas e eventos e reduziu horário de funcionamento do comércio Ponta Grossa (PR) 27 0 307 Suspendeu aulas e eventos. Reduziu horário de funcionamento do comércio e criou um rodízio – cada dia semana um grupo de lojas pode abrir Ribeirão das Neves (MG) 22 0 406 Medidas para evitar aglomerações e obrigatoriedade no uso de máscaras. Há mais de 20 dias permitiu a reabertura do comércio

Veja abaixo a situação em cada cidade:

Ribeirão das Neves (MG) – 22 casos

Especialistas têm alertado sobre a grande subnotificação em municípios de Minas Gerais. E Ribeirão das Neves é uma das preocupações. Com população de quase 350 mil pessoas, a cidade só testou até agora 406. A prefeitura afirma que todos com sintomas agudos são testados imediatamente, e a maior parte dos testes rápidos está reservada aos profissionais da saúde.

Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) constatou que o número real de Covid-19 no estado é 16,5 vezes maior do que o divulgado oficialmente.

O número de pessoas internadas por SRAG subiu em relação ao ano passado: foi de 41 casos para 173 (apenas até abril). Ainda assim, o número de enterros na cidade permanece na mesma média, segundo a prefeitura. O município não possui nenhum leito de UTI. Todos os casos graves são enviados a Belo Horizonte.

Em março, a prefeitura adotou medidas isolamento social, como fechamento do comércio e igrejas. Um mês depois, no entanto, o prefeito Junynho Martins (DEM) decidiu flexibilizar as regras. Lojas, salões de beleza e igrejas voltaram a funcionar gradualmente. Nas semanas seguintes, foram registradas aglomerações nas ruas e no transporte público, e prefeitura chegou a dizer que ia rever a flexibilização.

Segundo a prefeitura, uma equipe de fiscalização e a Guarda Municipal percorrem as ruas para evitar aglomerações. Além disso, ruas e pontos de maior aglomeração têm sido desinfetados.

Também haverá dois pontos de fiscalização nos limites de Ribeirão das Neves com Belo Horizonte, na Avenida Civilização, no bairro Lagoa, Região de Venda Nova; e a da rua Francisco Adolgo Viana, região da Pampulha.

Preocupado com o aumento dos casos de coronavírus nas Regiões Metropolitanas e com a flexibilização do comércio das cidades vizinhas, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou que a capital passará a contar, a partir da próxima segunda-feira (18), com 18 barreiras sanitárias que vão servir como fiscalização e triagem de pessoas com possíveis sintomas da Covid-19. Segundo a prefeitura, agentes da Guarda Municipal da cidade, vão poder parar os carros e exigir que os motoristas saiam dos veículos e passem por rastreamento clínico, como medições de temperatura.

Ipatinga (MG) – 27 casos

A cidade diz que está conseguindo usar testes rápidos em casos suspeitos que se encontram entre o 8º e o 10º dia de sintomas. Testes por PCR são feitos apenas em pessoas acima de 60 anos e mortes suspeitas.

A prefeitura diz que houve um aumento de 15% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na cidade. Porém, a taxa se ocupação de leitos referenciados para Covid-19, tanto de enfermaria como de UTI, ainda continua abaixo de 50%. O número de enterros realizados no município segue o fluxo normal, com média mensal de 100 sepultamentos.

A cidade adotou medidas de distanciamento social e cancelou eventos para evitar aglomerações, mas o comércio segue funcionando das 10h às 16h durante a semana. O uso de máscaras é obrigatório dentro das lojas.

Em abril, proprietários de bares, lojas de shopping e academias chegaram a fazer uma manifestação pedindo a reabertura, e, dias depois, a prefeitura autorizou. Mas, no dia 9 de maio, a Justiça determinou a volta das restrições a shoppings, bares, restaurantes, lanchonetes, cinemas, clubes, academias de ginástica, entre outros.

No começo desta semana, o prefeito Nardyello Rocha (Cidadania) disse que ia recorrer da decisão judicial. Segundo ele, a situação da Covid-19 está sob controle no município, mas não resolvida. Rocha afirma que a curva epidemiológica está achatada, e que a situação dos leitos está controlada.

Com base no decreto 10.344/2020, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que determinou academias e barbearias como serviços essenciais à população, a Justiça reconsiderou parte da sua decisão, e as academias puderam voltar a funcionar em Ipatinga no dia 13.

Pelotas (RS) – 29 casos

Com mais testes, a cidade está conseguindo monitorar melhor os casos de Covid-19 e preparar o sistema de saúde. Desde o início de março, a prefeitura criou Comitê de Crise, organizou um Centro de Atendimento às Síndromes Gripais (Centro Covid) e decidiu montar um hospital de campanha no Ginásio do Sesi. Hoje, são 31 leitos de UTI e 58 de enfermagem exclusivos para Covid. O hospital de campanha terá 159 leitos de enfermaria.

As internações relacionadas a síndromes respiratórias têm se mantido estáveis na cidade no momento. Até terça-feira (12), havia apenas um paciente com suspeita da doença, internado no Hospital Escola da UFPel. O número de enterros no município não aumentou.

Pelotas está adotando medidas de distanciamento social desde o início da pandemia, mas o comércio segue aberto. O horário de funcionamento está limitado (das 10h às 18h), e nos shoppings, a temperatura de todos os clientes é medida. Mas praças de alimentação, a lotação está limitada a 30% da capacidade. O uso de máscara é obrigatório em espaços públicos e no comércio.

A prefeitura diz que as medidas estão funcionando e que o isolamento social alcançou uma média de 52% no mês passado, conforme levantamento de empresa que monitora os Gps dos celulares. “O envolvimento dos cidadãos em compreender a necessidade de ficar em casa e de ter os cuidados de higiene também foram essenciais para o resultado”, diz a gestão.

Ponta Grossa (PR) – 27 casos

A cidade está testando apenas casos moderados e graves. Dos 29 casos de Covid confirmados, 41% são de profissionais da saúde.

Entre janeiro e abril, a prefeitura registrou 87 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), contra 20 do mesmo período no ano passado. A prefeitura diz que tornou obrigatória a notificação de qualquer sintomático respiratório agudo neste ano. Não foi informado se houve aumento no número de enterros neste ano.

Em 23 de março, a cidade chegou a fechar o comércio, academias e igrejas, mas relaxou essas normas em 6 de abril e já autorizou que as atividades voltem a operar, observando distanciamento, uso de máscaras nos ambientes, e disponibilização de álcool em gel. O comércio funciona em esquema de rodízio e em horário reduzido – cada dia um grupo de lojas pode abrir. Os shoppings também podem abrir, sem praça de alimentação, cinemas e parques infantis, com horário reduzido.

O secretário municipal adjunto de Saúde de Ponta Grossa, Rodrigo Manjabosco, diz queas medidas tomadas em março ajudaram a reduzir o número de casos. “O estado como um todo conseguiu fazer o achatamento da curva, porque vários municípios tomaram medidas de preocupação e atuaram em conjunto”, afirma. “Muita gente tomou as primeiras medidas como desnecessárias, exageradas, mas hoje reconhece que foram acertadas.”

No tempo que manteve a curva mais achatada, o município diz que conseguiu organizar melhor o sistema de saúde, comprar mais equipamentos de proteção para funcionários da saúde e criar um serviço para monitorar por telefone casos suspeitos de Covid com sintomas leves.

Colombo (PR) – 26 casos

A cidade paranaense de Colombo tem poucos casos confirmados de Covid-19, mas registrou alta de 68% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). De janeiro a abril de 2019, houve 16 mortes por SRAG, e no mesmo período de 2020, foram 27.

