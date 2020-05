“Lamentamos profundamente a morte inesperada do deputado federal Luiz Lauro Filho. Jovem, mas já com ampla trajetória de trabalho pelo bem do Brasil. Conforto à toda a família.”

Formação e carreira

Luiz Lauro Filho nasceu em Campinas em 10 de junho de 1978. Filho do radialista, ex-vereador e ex-deputado estadual Luiz Lauro, se formou em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas. Posteriormente fez pós-graduações em Economia e Gestão Pública.

Iniciou na vida política em 2004, quando foi candidato a vereador de Campinas pela primeira vez. A cadeira, no entanto, só veio anos depois, quando assumiu como suplente entre 2011-2012. Na sequência, foi eleito diretamente e seguiu no cargo até 2014, quando se elegeu deputado federal para seu primeiro mandato, na gestão 2015-2018.

No pleito seguinte, foi o quinto mais votado do estado pelo PSB na eleição de 2018 e ficou com o cargo de primeiro suplente da coligação na Câmara. No dia 6 de dezembro, ele foi expulso do partido. Logo depois, no dia 10 do mesmo mês, filiou-se ao PSDB.

Luiz Lauro Filho assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados em 17 dezembro do ano passado. Ele era suplente e tomou posse após a licença de Jefferson Campos (PSD). Em 1º de abril de 2020, foi efetivado no cargo após a morte de Luiz Flávio Gomes (PSB-SP).

Por meio da assessoria de imprensa, o prefeito de Campinas pediu orações para a família neste momento. O deputado deixa a esposa, Larissa Prado, e dois filhos.

Repercussão

Diversos políticos lamentaram a morte do deputado Luiz Lauro Filho:

Carlos Sampaio, deputado federal e líder do PSDB na Câmara, em rede social

“Foi com profunda tristeza que recebi a notícia da morte do amigo e Deputado Federal Luiz Lauro Filho, do PSDB. Jovem, com uma alegria e um entusiasmo contagiantes, Luiz Lauro sofreu um infarto na madrugada desta segunda-feira. Minha solidariedade aos familiares e amigos.”

Baleia Rossi, deputado federal e presidente do MDB, em rede social

“Lamento a morte repentina do meu colega de bancada paulista @luizlaurofilho. Minhas condolências aos familiares e amigos próximos.”

Pedro Lupion, deputado federal e presidente do DEM, em rede social

“Meus sentimentos de pesar aos familiares e amigos mais próximos do deputado @luizlaurofilho”.

Beto Pereira, deputado federal pelo PSDB, em rede social

“Com muita tristeza recebo a notícia da morte do amigo deputado Luiz Lauro Filho. Um jovem com futuro promissor na política e um grande companheiro de partido. Deixo aqui meus profundos sentimentos e peço que Deus conforte sua família.”

Fausto Pinato, deputado federal pelo PP, em rede social

“Fui surpreendido hoje pela triste notícia do falecimento do meu amigo e colega, deputado federal Luiz Lauro Filho. Um deputado jovem, atuante, sempre aberto ao diálogo, querido por todos e que tinha muito para fazer pelo nosso País, principalmente no momento que estamos vivendo. Desejo muita força a todos os seus amigos e familiares, a sua falta, certamente, será sentida por todos nós. Que Deus o receba em Seu infinito amor.”

Geovania de Sá, deputada federal pelo PSDB, em rede social

“É com muita tristeza que lamentamos o falecimento do amigo e colega de bancada, deputado federal Luiz Lauro Filho PSDB/SP. Nossos sentimentos à família.”

Marco Bertaiolli, deputado federal pelo PSD, em rede social

“Com muita tristeza, recebi a notícia da morte de deputado federal Luiz Lauro Filho. Jovem e atuante, deixa um legado à política do Estado e de todo o País. Meus sentimentos a toda a família e amigos. Que Deus conforte a todos nesse momento tão difícil.”

Arthur Lira, deputado federal pelo PP, em rede social

“Triste notícia o falecimento do jovem deputado Luiz Lauro Filho (PSDB-SP), 41 anos. Que Deus conforte e abençoe família e amigos.”

José Mário Schreiner, deputado federal pelo DEM, em rede social

“Minhas orações neste momento vão para o deputado federal @luizlaurofilho, que faleceu hoje aos 41 anos. Que Deus conforte sua família, e ajude a enfrentar a dor e a saudade. Tenho certeza que ficarão para todos apenas as boas memórias e o reconhecimento de suas ações.”

Alex Manete, deputado federal pelo Cidadania, em rede social

“É com pesar que recebo a notícia do falecimento do Deputado Federal Luiz Lauro Filho (@luizlaurofilho) na manhã desta segunda-feira. É triste receber a notícia do falecimento de uma pessoa tão jovem e cheia de vida. Seu currículo fala por si só e seu legado será único”.

Nilso Tatto, deputado federal pelo PT, em rede social

“Meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas do deputado Luiz Lauro Filho. Embora fosse de um partido antagônico ao meu, travou um bom combate, republicano, pautado na ética e nos valores democráticos. Que descanse em paz.”

Joice Hasselmann, deputada federal pelo PSL, em rede social

“Recebi com muita tristeza a notícia da morte do Deputado Federal Luiz Lauro Filho. Minhas orações e solidariedade à família e amigos.”

Jhonatan de Jesus, deputado federal pelo PRB, em rede social

“Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do deputado Luiz Lauro Filho (PSDB/SP). Reforço minha admiração pelo colega e pelo seu trabalho no Parlamento. Uma perda irreparável para todos nós. Meus sentimentos aos familiares e amigos.”

Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT, em rede social

“Com pesar soube da morte do Deputado Luíz Lauro Filho. Ele tinha suas bases em Campinas. Foi coordenador da bancada paulista na última legislatura. Meus sentimentos a sua família.”

Bia Kicis, deputada federal pelo PSL, em rede social

“Luto pelo falecimento do colega, deputado Luiz Lauro Filho, que foi efetivado em abril com a morte de outro colega, deputado Luiz Flavio Gomes.”

Fábio Fabia, deputado federal pelo PSD, em rede social

“Meus sentimentos aos familiares e amigos do deputado federal Luiz Lauro Filho, que faleceu hoje em Campinas após sofrer um infarto. Que Deus os conforte.”

Renata Abreu, deputada federal pelo PODE, em rede social

“LUTO. Recebo com tristeza a notícia do falecimento do nosso amigo deputado federal Luiz Lauro Filho. Que Deus o acolha em seus braços! Mãos dadas Minha solidariedade aos familiares e amigos.”

Cacá Leão, deputado federal pelo PP, em rede social

“Recebi a pouco a triste notícia do falecimento do Deputado Luíz Lauro Filho. Que Deus conforte a família e amigos nesse momento difícil.”

Juscelino Filho, deputado federal pelo DEM, em rede social

“Lamento profundamente o falecimento do jovem deputado federal Luiz Lauro Filho, aos 41 anos. Luizinho, como era conhecido, deixa dois filhos ainda pequenos. Meus sentimentos aos familiares e amigos, e também ao @PSDBoficial, ao @PSDBnaCamara e à bancada paulista. #Luto”

Plínio Valério, senador pelo PSDB, em rede social

“Meus sinceros sentimentos pela morte prematura do meu colega de partido, o deputado federal Luiz Lauro Filho, do PSDB de São Paulo. Que Deus fortaleça sua família nesse momento de dor extrema.”

Partido DEM, em nota em rede social

“É com pesar que recebemos a informação da morte prematura do deputado Luiz Lauro Filho (PSDB-SP), após um infarto na madrugada de hoje. Luizinho, como era chamado, deixa dois filhos. A bancada do @democratas se solidariza com a dor da família e amigos.”

Cauê Macris, deputado estadual pelo PSDB e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em rede social

“Quero expressar meu profundo pesar pela morte do deputado federal Luiz Lauro Filho (PSDB-SP) e também deixar meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Luizinho, como era conhecido, tinha apenas 41 anos e foi vítima de um infarto. Que Deus reconforte a todos!”

Caio França, deputado estadual pelo PSB, em rede social

“Triste pelo falecimento do amigo deputado Luiz Lauro Filho. Jovem, trabalhador e com um futuro brilhante. Registro meus sentimentos aos familiares e amigos.”

Rafa Zimbaldi, deputado estadual de SP pelo PL, em rede social

“Com pesar recebi a notícia da morte do deputado Luiz Lauro Filho. Que Deus console a família nesse momento de extrema dor e luto.”

Frente Nacional dos Prefeitos, em nota em rede social