O projeto foi aprovado por volta das 3h30 com a maioria de 47 votos favoráveis, e 5 contra. Segundo apurado pelo G1, a sanção deve ser publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial neste sábado (23).

Deputados que votaram contra o projeto demonstraram preocupação com o fato de as pessoas viajarem no feriado e aumentarem os focos de contaminação pelo estado, alguns também afirmaram que falta transparência por parte do governo na elaboração de medidas contra a pandemia. Alguns deputados da oposição que votaram a favor do projeto também questionaram que a medida não seria suficiente e cobraram restrições mais duras, além de garantia de renda para que famílias vulneráveis possam cumprir o isolamento.

Dentre as propostas, os deputados vão analisar a implantação de barreiras em um raio de 150 km da capital e também no litoral.

A antecipação dos feriados foi mais uma tentativa do governador João Doria (PSDB) e do prefeito Bruno Covas (PSDB) de aumentar o isolamento social antes de decretar medidas mais restritivas como o fechamento total, o chamado “lockdown” .

Nesta quinta-feira (21), o estado de São Paulo chegou ao total de 5.558 mortes pelo novo coronavírus e 73.739 casos confirmados. Embora a capital ainda seja o epicentro da Covid-19, estudos apontam que a doença avança de forma acelerada para o interior e litoral.

Feriado prolongado

A taxa de isolamento social na cidade de São Paulo subiu para 51% nesta quarta-feira (20), primeiro dia do feriado prolongado antecipado na capital, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (21) pelo governo estadual. O índice no estado ficou em 49%.

Embora o valor seja maior do que o registrado na terça-feira (49% na cidade e 48% no estado), ele ainda está abaixo da meta de 55% a 60% estipulada pelo governo para conter o avanço de contaminação do coronavírus. Segundo as autoridades de saúde, o valor ideal seria de 70%.

Embora os índices de trânsito tenham ficados zerados na cidade na quarta, o primeiro dia de feriado antecipado teve movimento grande de pessoas nas ruas, lojas abertas, e descumprimento da obrigatoriedade de usar máscaras ao sair na rua.

O feriado prolongado na capital gerou apreensão em várias cidades do interior e do litoral pela possibilidade do aumento no número de turistas. Na noite de terça (19), a Justiça autorizou bloqueios em estradas no acesso a cinco cidades (Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Pedro de Toledo e Itariri) da Baixada Santista, o que chegou a ser feito ao longo do dia. Mas uma nova decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), publicada na tarde de quarta, suspendeu a liminar.