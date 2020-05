Vendas pela internet saltaram 209% no mundo todo durante pandemia

A crise causada pelo novo coronavírus catapultou as vendas on-line em abril e o varejo pela internet viu as transações saltarem 209% na comparação com o mesmo mês de 2019, segundo dados da ACI Worldwide, empresa de sistemas de pagamento eletrônico.

Entre os segmentos do varejo, o de videogames e jogos eletrônicos teve um salto de 126% de vendas em abril e o volume de downloads digitais cresceu 26%.