Dando sequência ao Programa de Recapeamento estabelecido pela atual Administração Municipal, nessa semana estão em pleno andamento os trabalhos nas ruas do Jardim Santa Luiza, seguindo posteriormente para o Antônio Romagnoli, incluindo a Avenida Boiadeira Alfredo Zamproni.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, ao todo serão 55.437,29 metros quadrados de nova camada asfáltica complementando todas as vidas desses bairros.

O investimento é de R$ 1.504.451,63, sendo a empresa SRA Engenharia a ganhadora da licitação para a execução do serviço, que tem contrato de 4 meses.

O Prefeito José Luis Romagnoli determinou a substituição das derivações da água em todas as ruas do Antônio Romagnoli, antes do recapeamento, para resolver de vez dois problemas: os rompimentos no fornecimento de água e os buracos nas vias públicas.

Fonte: Prefeitura Municipal de Batatais