Nesta semana acontece o tradicional ‘Dia do Desafio’, que há 25 anos incentiva a prática esportiva em todo o mundo. O movimento nesse ano, marcado para quarta-feira, 27 de maio, devido ao momento de isolamento social da pandemia, virá com uma proposta inédita. Nesta edição as atividades acontecem a partir do ambiente virtual, onde todos poderão participar e se exercitar diretamente da sua casa e, depois publicar os vídeos ou a foto nas redes sociais utilizando as seguintes hashtags: #DiaDoDesafio e #JuntosNoDiaDoDesafio.

Diferente das outras edições, onde cidades disputavam e concorriam umas com as outras, neste ano o Dia do Desafio não sairá às ruas para mobilizar as pessoas a praticarem as atividades. “A idéia é que no dia 27 de maio tenhamos muitas cidades, instituições e pessoas compartilhando em suas redes sociais desafios relacionados à importância da prática de esportes e atividades física e, todos direto de suas casas”, ressalta o Diretor de Esportes, Marcelo Nogueira.

Nos últimos 2 anos Batatais concorreu com a cidade de Içara, de Santa Catarina, que também possui cerca de 60 mil habitantes, saindo vencedora. Em 2018 Batatais movimentou aproximadamente 25 mil pessoas, contra pouco mais de 6 mil de Içara. Já no ano passado, nossa cidade reuniu 28 mil pessoas, vencendo novamente a concorrente. Nas disputas do ‘Dia do Desafio’, na categoria de cidades entre 50 à 99 mil habitantes, Batatais estava na 57ª posição entre todas as cidades da América latina.

É nessa quarta-feira, 27 de maio, se movimente em casa, publico seu vídeo e não esqueça de seguir as redes sociais oficiais do Dia do Desafio:

➡️ facebook.com/odiadodesafio

➡️ instagram.com/esportesescsp

Fonte: Prefeitura Municipal de Batatais