A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou uma parceria com a Cia Representando a Arte que desenvolve atividades em diversas cidades como Serra Azul, Serrana e Santa Rosa de Viterbo. O Projeto Oficinantes realizava aulas presenciais de teatro e com a pandemia do Covid-19 as atividades foram suspensas.

Os gestores da Cia Representando a Arte buscou adequar o projeto, investindo em uma estrutura de gravação e na instrumentalização de sua equipe e o Projeto Oficinantes ganhou um formato digital. O curso oferece 4 aulas gratuitas com dinâmicas de variados estilos. Traz também opções de leitura e referências de espetáculos , todos de livre acesso.

Os vídeos com as aulas serão disponibilizados nas redes sociais da cultura e do turismo no facebook e na página do Teatro Municipal, além de ser partilhada também com a Secretaria Municipal de Educação. O projeto foi oferecido gratuitamente ao Município.

O diretor do Projeto, Richard Oliveira, externou a satisfação com a parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais. Luciano Dami, secretário de cultura e turismo enfatizou a disponibilidade da secretaria para parcerias e que outras iniciativas estão em curso.

Fonte: Prefeitura Municipal de Batatais