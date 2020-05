A Secretaria Municipal de Educação ouve as famílias sobre as atividades pedagógicas realizadas em casa

A Secretaria Municipal de Educação realizou, no período de 28 de abril a 2 de maio, uma pesquisa com os pais dos alunos da Rede Municipal, com o objetivo de coletar informações das famílias quanto ao envio das atividades pedagógicas a serem realizadas em casa, e assim, aprimorar o trabalho de ensino remoto, buscando estratégias para melhorar a comunicação e auxiliar as famílias e os alunos no desenvolvimento das atividades propostas pelas escolas.