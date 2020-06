Diante do fraco desempenho do programa de empréstimo emergencial para manutenção dos empregos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta segunda-feira (1º) mudanças no seu formato como forma de aumentar a adesão das empresas e dos trabalhadores.

Entre as principais mudanças, estão a inclusão de empresas maiores, com faturamento acima de R$ 10 milhões no ano de 2019, e a mudança na exigência de manutenção de todos empregos (a proposta é que isso seja reduzido para manutenção de metade dos empregos).

O programa emergencial foi instituído por meio da Medida Provisória 944 – que está sendo avaliada pelo Congresso Nacional e que teve sua vigência prorrogada nesta segunda-feira por mais dois meses pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre.

A falta de crédito é uma das principais reclamações de pequenos e médios empresários durante a pandemia do novo coronavírus – que tem gerado forte queda do nível de atividade e aumento do desemprego no país.

Anunciado no fim de março, com a estimativa de que seriam liberados R$ 40 bilhões, a linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas emprestou somente R$ 2 bilhões até esta segunda-feira, de acordo com dados oficiais.

O programa conta com taxa de juros baixa, de 3,75% ao ano, mas pede que, em contrapartida, as empresas mantenham todos os empregados, ou seja, que não demitam. Os recursos são liberados diretamente nas contas dos trabalhadores, sem passar pelas empresas.

Em meados de maio, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, informou que a exigência de manutenção de todos os empregos, além do fato de boa parte das empresas não têm folha de pagamentos em bancos estava gerando dificuldades na liberação dos recursos.

Mudanças defendidas pelo BC

Durante audiência pública na Comissão mista do Congresso Nacional que acompanha as medidas de combate ao novo coronavírus, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, defendeu as seguintes mudanças:

Inclusão de empresas com faturamento bruto anual em 2019 entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões. Atualmente, somente empresas com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões poderiam buscar os recursos. Extensão do programa por mais dois meses. Nesta segunda-feira (1), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre já prorrogou a vigência da Medida Provisória em mais dois meses. Concessão de financiamento para empresas que mantiverem ao menos 50% dos postos de trabalho. A proposta original era a manutenção de todos os empregos pelas empresas beneficiadas (100%).

“É um programa que, apesar do desembolso ter sido menor do que o esperado, tem capacidade de controle muito bom. Consegue ver o tipo de empresa funcionário, em que áreas. Tem um volume de informação que nos ajuda a guiar nessa crise. A gente vai ter modificações em breve no programa, que vai fazer com que aumente o volume liberado”, declarou Campos Neto.