Administração Municipal faz a troca das derivações de água do bairro Antônio Romagnoli

A Prefeitura de Batatais, por meio das equipes da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, está trocando cerca de 500 derivações de água do Antônio Romagnoli para, na sequência, autorizar o recapeamento contratado de todas as vias do bairro.

Segundo o Prefeito Municipal José Luis Romagnoli, com essa ação o problema de constantes vazamentos será resolvido e, com isso, as ruas serão regularizadas completamente com o recapeamento, melhorando a circulação, a segurança e a qualidade de vida dos moradores.