Para entender padrões de circulação de vírus respiratórios, o país é classificado em quatro “regionais”: norte, sul, central e leste. Os períodos de maior ou menor circulação coincidem com características climáticas, explica Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Mapa mostra as regiões do Brasil de acordo com os padrões de circulação de vírus respiratórios, segundo a Fiocruz. — Foto: Nikolas Espíndola/G1

“Como tem um país continental, tem perfis climáticos diferentes. Se a gente olha o mapa climático do Brasil, consegue fazer uma divisão territorial que é similar ao que vê com base no perfil de circulação de síndromes respiratórias agudas graves”, esclarece.

Foto mostra um coco na praia da Barra da Tijuca enquanto duas pessoas caminham na areia no Rio de Janeiro em meio à pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, no dia 27 de maio. — Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Isso significa dizer que, na prática, os estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará ainda estão no meio da época de maior incidência de SRAG (veja gráfico).

Gráfico mostra a incidência de SRAG para a Regional Leste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará) em 2015. Na região, a incidência de SRAG começa a aumentar de meados para final de abril (semana epidemiológica 17) e só passa a cair de meados para final de junho (semana 25). — Foto: Reprodução/InfoGripe Fiocruz

Retomadas semelhantes também foram determinadas ou são planejadas no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo e no Ceará, onde comerciantes furaram o bloqueio total (lockdown) no sábado (30). O estado é o terceiro com maior número de casos no país, segundo levantamento do Ministério da Saúde.

15 de abril: na foto, homem com máscara de proteção para a Covid-19 passa por grafite de duas pessoas se beijando de máscara em Salvador. — Foto: Antonnelo Veneri/AFP

Nesses estados, explica Gomes, a maior circulação dos vírus está associada não ao frio, mas à maior quantidade de chuvas. “No Norte, Nordeste, é mais lógico, na verdade, falar de estações em período chuvoso e período não chuvoso, e não de inverno e verão”, diz.

Sul e Sudeste

Já na regional sul, que engloba os estados do Sul, São Paulo e Minas Gerais, o momento de maior incidência de SRAG ainda está no início: ela começa a ter mais casos entre meados e final de maio (semana 21) até os dias entre o final de julho e início de agosto (semana 31).

Gráfico mostra a curva de incidência de SRAG para a Regional Sul (que engloba os estados do Sul, São Paulo e Minas Gerais) em 2015. — Foto: Reprodução/InfoGripe Fiocruz

Apesar disso, vários estados na região também já começaram a sinalizar aberturas: no Paraná, o governo estabeleceu, na semana passada, regras para funcionamento de shoppings e centros comerciais. Em São Paulo, o governo anunciou flexibilizações e aberturas econômicas a partir desta segunda.

12 de maio: rua cheia em Florianópolis em meio à pandemia de Covid-19 — Foto: Eduardo Valente/AFP

Para Gomes, do ponto de vista epidemiológico e de saúde pública, uma abertura agora é precipitada e arriscada.

“Em termos de vírus respiratórios, quanto mais a gente interage, do ponto de vista populacional, com outras pessoas, quanto mais circula na cidade, frequenta ambientes com maior número de pessoas, mais fácil é a transmissão. Então a gente está facilitando [ao abrir]”, avalia Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Centro

Na parte central do país (estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão e Distrito Federal), a época de maior incidência de SRAG ainda não começou para este ano.

Por estar localizada entre o Norte e o Sul, a época do pico de SRAG varia: pode ser ou no final de março (semana 13) ou em meados de julho (semana 29).

Gráfico mostra a curva de incidência de SRAG para a regional central (que engloba os estados de estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão e o Distrito Federal) em 2015. — Foto: Reprodução/InfoGripe Fiocruz

“Ela acaba ficando no meio do caminho. Quando tem um surto forte no começo do ano na regional norte, isso muitas vezes também acaba fazendo com que o padrão da regional centro também seja mais cedo”, explica Gomes.

“Quando a gente tem o volume mais forte no Sul – que é o mais comum – mas não teve essa introdução antecipada pelo Norte, aí a regional centro acaba sendo influenciada pela regional sul, então o pico é mais para o meio do ano”, acrescenta o coordenador do InfoGripe.

27 de maio de 2020 – Funcionária de loja de sapatos usa máscara em um shopping center de Brasília durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil — Foto: Eraldo Peres/AP

Ele explica que, pela curva de crescimento dos casos nessa região, a época de maior incidência de SRAG ainda não passou. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, alertou que o efeito da pandemia no interior do país ainda está por vir.

Mesmo assim, também há flexibilizações ocorrendo nos estados. A segunda maior cidade do Maranhão reabriu o comércio, e também houve suspensão de algumas restrições no Distrito Federal.

Norte

Membros de comunidades ribeirinhas abastecem embarcação antes de ir embora em Breves, no Pará, a sudoeste da Ilha de Marajó. — Foto: Tarso Sarraf/AFP

A regional norte (que engloba Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará) é a única em que o pior pode já ter passado. A maior incidência de SRAG normalmente começa em meados de março (semana 12) e começar a cair no início de maio (semana 19), diminuindo mais no final de junho (semana 26).

Gráfico mostra curva de incidência de SRAG na regional norte (que engloba os estados de Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará) em 2015. — Foto: Reprodução/InfoGripe Fiocruz

Em uma transmissão vivo na última sexta-feira (29), o secretário substituto de Vigilância em Saúde interino, Eduardo Macário, pontuou que a região Norte já vive o fim da sazonalidade das doenças respiratórias.

“A dinâmica da transmissão do Covid é diferente em relação a cada localidade. Estamos passando já por um término do período de sazonalidade para a transmissão de vírus respiratórios nas regiões Norte e Nordeste, e por isso que elas foram as mais afetadas nesse momento em termos de pressão hospitalar e também do número de casos e de óbitos”, disse.

O Amazonas e o Pará anunciaram, na semana passada, planos de abertura a partir desta segunda (1º).

Aumento de casos e leitos lotados

9 de maio de 2020 – Parentes ajudam trabalhador do serviço SOS Funeral a remover caixão com o corpo de Eldon Cascais durante a pandemia do novo coronavirus em Manaus, Brasil — Foto: Felipe Dana/AP

Para Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, um dos fatores que devem ser considerados ao considerar o relaxamento das medidas é, justamente, o número de novos casos. Se esse número ainda estiver aumentando ou mesmo se estabilizando, significa que o vírus ainda está presente.

“Se ainda não começou a cair, é porque ainda não está sendo difícil para o vírus encontrar novos indivíduos para infectar”, avalia.

Um dia depois do anúncio de flexibilizações em São Paulo, por exemplo, o estado registrou o número mais alto de novos casos casos para um período de 24 horas desde o início da pandemia: 6.382.

Outro fator a ser considerado na abertura é a capacidade hospitalar para atender novos pacientes, afirma Gomes.