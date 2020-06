Obras de contenção de enchentes estão na fase de conclusão com a ligação do canal com as pontes na Avenida Dr. Oswaldo Scatena

A Administração de Batatais segue o trabalho nas obras de contenção de enchentes na Avenida Dr. Oswaldo Scatena. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, nesse momento está sendo realizada a concretagem da estrutura de ligação entre o canal aberto, construído na Avenida, com as pontes existentes no cruzamento com a Rua dos Expedicionários.

A empresa responsável pelo fornecimento de materiais e mão de obra realiza também o fechamento de proteção, com postes de cimento e tubulações. O próximo passo será a regularização das vias, com peças em concreto intertravadas, para liberação do trânsito no sentido centro/bairro.