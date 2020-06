Rotatória do Jardim Veneza recebe iluminação

Nessa semana está sendo implantada a iluminação na rotatória de acesso ao Jardim Veneza, na Vicinal Geraldo Marinheiro. De acordo com informações da Divisão Elétrica da Prefeitura, a melhoria foi possibilitada pela parceria da Administração Municipal com a Construtora Stéfani, empresa construtora do loteamento, que comprou a maior parte dos equipamentos necessários.

Estão sendo instalados três postes telecônicos, fabricados em aço, de 10 metros de altura. A iluminação contará com três luminárias, tipo margarida, com três pétalas cada, sendo utilizadas lâmpadas de vapor de sódio com 180 watts. Para a instalação estão sendo necessários ainda 100 metros de cabos, 16 milímetros, 200 metros de cabos 10 milímetros e 200 metros de cabos quatro milímetros.