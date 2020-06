O município de Batatais, que vem ao longo dos últimos meses tomando uma série de medidas preventivas ao novo coronavírus, acaba de implantar um equipamento na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, trata-se do túnel de desinfecção, instalado na porta de acesso ao público. “Nós queremos agradecer ao nosso amigo Luciano Patrocínio que tem sido um anjo buscando sempre soluções para cuidar da saúde da nossa população”, destacou a Secretária de Saúde, Luciana Nazar Arantes.

O túnel foi confeccionado por Luciano, do Grupo ‘Ajudar Sempre’, na sua empresa, com a ajuda de vários parceiros e doado para a UPA. No equipamento, a nebulização é acionada por sensor de presença onde a pessoa recebe uma névoa desinfetante. A passagem pelo sistema de nebulização corporal, contribui na desinfecção de vírus e bactérias presentes em roupas e sapatos.

Luciano Patrocínio deixou um agradecimento a todas as pessoas e empresas que colaboraram para a confecção do Túnel: Vet&agro, Verde Campo, Augusto Cesar Milan, Equipe Instalações, Depósito São Cipriano, Excalibur Usinagem de Peças Ltda. Me, 3SR Automação Residencial e Ricardo Cunha.