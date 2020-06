A Prefeitura Municipal de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implantou o Ambulatório do Covid na Praça Barão do Rio Branco, número 9.

Para essa ação foi contratada uma equipe formada por médicos e enfermeiros que estão a disposição de nossa população. O Ambulatório e o Disk Covid estão no mesmo local, onde as pessoas com dúvidas ou que apresentem sintomas poderão entrar em contato e realizar o agendamento para avaliação com os médicos contratados.

Os exames também estarão sendo colhidos no local, bem como será realizado o monitoramento dos pacientes que estão em isolamento social.

A Secretaria de Saúde, Luciana Nazar Arantes, informou que a implantação do Ambulatório tem como objetivo principal qualificar as ações de Enfrentamento a Pandemia e dar maior resolutividade nos atendimentos no intuito de proteger nossa população.

Lembrando que o Disk Covid atende no número (16) 3761 9046.

Fonte: Prefeitura de Batatais