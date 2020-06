Finalizado o recapeamento das ruas do Jardim Santa Luiza

Dando sequência ao Programa de Recapeamento desenvolvido pela Administração Municipal, foram finalizados os trabalhos no Jardim Santa Luiza (Vila Lopes). Receberam as melhorias as ruas Abelardo de Oliveira Castro, Santa Rita de Cássia, São Geraldo, São Luiz, Santa Edvirges, São Judas Tadeu e as avenidas São Benedito e Nossa Senhora Aparecida. Foram 14.605 metros quadrados de vias recapeadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, a próxima etapa será o recapeamento do Bairro Antônio Romagnoli, com 39.037 m² e da via de ligação, a Avenida Boiadeira Alfredo Zamproni, com 7.795 M².