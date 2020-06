Prestando homenagem novamente aos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, voluntários ou padres que se dedicaram à linha de frente com o risco de suas vidas durante a pandemia, o papa considerou que eles “desafiaram o contágio o medo para trazer apoio e consolo “.

Uma generosidade à qual ele opõe “aqueles que mantêm as mãos nos bolsos e não se deixam tocar pela pobreza, que muitas vezes são cúmplices”.

“Indiferença e cinismo são o alimento diário”, disse o papa, referindo-se às “mãos que tocam rapidamente o teclado de um computador para transferir dinheiro de uma parte do mundo para outra, decretando a riqueza das oligarquias e a miséria das multidões ou a falência de nações inteiras” ou “mãos estendidas para acumular dinheiro com a venda de armas que outras mãos, mesmo as de crianças, usarão para semear morte e pobreza”.