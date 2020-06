“A presença desses indicadores tem um prejuízo para o próprio profissional que vai ter a saúde comprometida, a saúde do familiar por consequência, mas também para todo o sistema de saúde. Um profissional doente tem mais chance de cometer algum erro na execução do trabalho e também maior é a chance de ser afastado por problemas de saúde, desfalcando as equipes.”

Com as férias canceladas e cinco plantões de 12 horas por mês, além das 30 semanais trabalhadas no ambulatório do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a enfermeira Ângela Pimentel não esconde o cansaço e os efeitos dessa rotina.