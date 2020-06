Realizada a assinatura de contratos da venda de lotes do Novo Distrito Industrial

A Prefeitura de Batatais realizou nessa segunda-feira, 15 de junho, a assinatura dos contratos com as empresas vencedoras da licitação de lotes do Novo Distrito Industrial Rudolf Kamensek, localizado às margens da Rodovia Cândido Portinari, na saída para Franca. Dos 72 lotes colocados a venda, 55 foram comercializados, sendo 26 empresas vencedoras. O ato de assinatura contou com a presença do Presidente da Associação Comercial e Empresarial, Ennio Cesar Fantacini.