Volta do município para as restrições de cor laranja foi negado

A Administração Municipal vem a público esclarecer que, por determinação do Prefeito José Luis Romagnoli, a Procuradoria Geral do Município entrou junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com mandado de segurança contra ato do Governador que rebaixou a classificação de Batatais da cor laranja para vermelha, no Plano São Paulo de Flexibilização da Quarentena contra o novo coronavirus, com base em dados da região e não com os dados do município. Consequentemente, a cidade teve que adotar as normas de restrição das atividades empresariais, de acordo com a nova classificação.