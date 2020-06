Administração Municipal segue com o trabalho de troca de derivações de água no Antônio Romagnoli

A Prefeitura de Batatais segue com sua equipe da Divisão de Água e Esgoto promovendo a troca das derivações de água do Antônio Romagnoli para, na sequência, autorizar o recapeamento contratado das vias do bairro.

Atendendo determinação do Prefeito José Luis Romagnoli, os trabalhos estão sendo realizados de forma contínua, até que as derivações sejam substituídas. Já foram 15 dias, com 180 derivações trocadas nas ruas Laura Bernardina de Souza e Joaquim Antônio do Carmo. A próxima será a Rua Hermantino Penholati.