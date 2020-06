Empresas são autorizadas a limpar e nivelar os terrenos adquiridos no Distrito Industrial

A Administração Municipal autorizou as empresas que adquiriram lotes no Distrito Industrial Rudolf Kamensek a iniciarem os serviços de limpeza de seus terrenos, bem como o nivelamento da área com vistas à futura construção.

Segundo o Prefeito José Luis Romagnoli, todos os esforços estão sendo empregados para que as obras de infraestrutura sigam no complexo, que já teve metade das ruas asfaltadas durante a atual administração e já foi viabilizado o recurso e licitado o asfaltamento das demais.

A Secretaria de Obras informou que as ruas foram regularizadas para recebimento de solo brita e capa asfáltica.

Já foram realizados ainda os serviços de execução de guia/sarjeta e calçamento do passeio público com rampas de acessibilidade. Serão 17.582,84 metros quadrados de asfaltamento nas avenidas: Luiz Alberto Fantacini, Cássio Magno Ribeiro Chagas, Marcelo Nori, Olico Tristão e DIRK 02. O valor total da licitação é de R$ 1.099.157,76, sendo recursos do Governo Federal e contrapartida do município. O poço artesiano exclusivo para o complexo também já foi perfurado.

Fonte: G1